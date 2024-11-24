مع أول قيادة فنية لأموريم.. مانشستر يونايتد يفشل في الفوز ويتعادل مع إبسويتش تاون

استهل مانشستر يونايتد حقبة مديره الفني البرتغالي روبن أموريم بالتعادل 1/1 مع مضيفه إيبسويتش تاون، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفشل يونايتد في الحفاظ على تقدمه المبكر بهدف حمل توقيع نجمه ماركوس راشفورد في الدقيقة الثانية، بينما استقبلت شباكه هدف التعادل بواسطة الجامايكي أوماري هوتشينسون في الدقيقة 43.

كان إيبسويتش ندا حقيقيا ليونايتد، وأحرجه كثيرا، بل كان قريبا من حصد النقاط الثلاث، لولا تألق الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى اليونايتد، الذي تصدى لأكثر من فرصة محققة لأصحاب الأرض.

بهذه النتيجة، وصلت تعادلات مانشستر يونايتد هذا الموسم إلى أربعة في مقابل 4 انتصارات والخسارة في مثلها، وأصبح رصيده 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

فيما رفع إيبسويتش تاون، رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بعدما تعادل للمرة السادسة في البطولة هذا الموسم مقابل فوز وحيد و5 هزائم.