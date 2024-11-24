هزيمة مذلة.. مانشستر سيتي يخسر أمام توتنهام برباعية نظيفة (فيديو)

واصل فريق مانشستر سيتي مسلسل الانهيار بعد تعرُّضه لخسارة قاسية على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه توتنهام برباعية نظيفة، مساء السبت، على ملعب الاتحاد في الجولة الـ12 للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل رباعية السبيرز جيمس ماديسون الذي احتفل بعيد ميلاه الثامن والعشرين، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 13 و20، والإسباني بيدرو بورو في الدقيقة 52، والويلزي برينان جونسون في الدقيقة 3+90.

الخسارة هي الخامسة تواليا للسيتزينز في جميع المسابقات والثالثة في الدوري، والثانية في أقل من شهر أمام توتنهام الذي سبق أن فاز بهدفين لهدف في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتجمد رصيد السيتي -حامل اللقب- عند 23 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي قد يوسع الفارق عندما يواجه ساوثهامبتون، غدا الأحد، في الجولة نفسها.

في المقابل، استعاد توتنهام بهذا الفوز توازنه سريعا في المسابقة بعد خسارته المفاجئة في الجولة الماضية أمام إبسويتش تاون بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة متقدما إلى المركز السادس.