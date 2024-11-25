أهلي جدة يهزم العين ويحقق انتصاره الخامس على التوالي في دوري أبطال آسيا للنخبة (فيديو)

واصل أهلي جدة السعودي تحقيق العلامة الكاملة في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوزه المثير على مضيفه العين الإمارتي 2-1 اليوم الاثنين في الجولة الخامسة من البطولة القارية.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز لنجمه الإنجليزي إيفان توني الذي سجل هدفي الحسم في الدقيقتين 70 و74 ثم رد لاعب باراغواي كاكو بالهدف الوحيد للعين في الثواني الأخيرة للمباراة.

وسجل الأهلي انتصاره الخامس على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى 15 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه الهلال الذي يلاقي مضيفه السد القطري غدا الثلاثاء. وتوقف رصيد العين عند نقطة واحدة في المركز الأخير.