رونالدو يسجل هدفين ويقود النصر للفوز على الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة (فيديو)
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25/11/2024-|آخر تحديث: 25/11/202410:47 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
تغلب النصر السعودي على مضيفه الغرافة القطري 1/3، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل للنصر في الدقيقة 47 برأسية رائعة هزت شباك الغرافة، ثم عزز البرازيلي غابرييل أنجيلو تقدم النصر بالهدف الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يعود رونالدو ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 64.
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على الجانب الآخر، نجح الإسباني خوسيلو في تقليص الفارق لصالح الغرافة بتسجيله هدفًا في الدقيقة 75.
ومع طرد اللاعب سيدو سانو في الدقيقة 84، أكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين، مما صعب مهمة الغرافة في العودة إلى المباراة.
بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الغرافة عند أربع نقاط في المركز الثامن.
المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر