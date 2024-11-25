محمد صلاح: فرصة رحيلي عن ليفربول أكبر من استمراري

قال النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أمس الأحد، إن فرص رحيله عن النادي أصبحت أكبر من استمراره فيه بسبب عدم تلقيه أي عروض من ناديه الحالي.

وأضاف صلاح لوسائل الإعلام عقب فوز ليفربول على ساوثهامبتون في ملعب سانت ماري “نحن على مشارف شهر ديسمبر/كانون الأول، ولم أتلق أي عروض حتى الآن من إدارة النادي، ربما تكون فرصة رحيلي أكبر من استمراري”.

وقال في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس “أنا موجود في ليفربول منذ 8 سنوات، ولكن مصيري ليس بيدي، وكما قلت من قبل، لم أتلق أي إشارة بشأن مستقبلي مع اقتراب الشهر الجديد”.

وأبدى صلاح عدم ارتياحه جراء ذلك قائلا “بالطبع أشعر بخيبة أمل لعدم تلقي أي عرض، وهناك حب متبادل بيني وبين جماهير الفريق، ولكن الأمر ليس بيدي أو بيد الجماهير، لننتظر ونرى ما سيحدث”.

وختم نجم ليفربول تصريحاته بقوله “لن أعتزل قريبا بل أركز على اللعب فقط، وأحاول الفوز بلقب الدوري، وربما دوري أبطال أوروبا أيضا، أنا محبط ولكن سنرى ما سيحدث”.

وأصبح صلاح يحتل المركز الثامن في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في تاريخ البريميرليغ، إذ وصل إلى 242 مساهمة (168 هدفا و75 تمريرة حاسمة)، وهو يتأخر بفارق 7 مساهمات فقط عن النجم السابق لأرسنال والكرة الفرنسية، تيري هنري.