الأرجنتين تحيي ذكرى وفاة مارادونا.. وابنته تثير الجدل برسالة حادة

توفي النجم الأسطوري الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، الذي يعتبره الكثيرون اللاعب الأعظم في تاريخ الساحرة المستديرة، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وهو التاريخ الذي غير إلى الأبد مشهد الرياضة الأكثر أهمية في العالم.

وبمناسبة الذكرى الرابعة لوفاته، التي حلت أمس الاثنين، شاركت جيانينا مارادونا، ابنة أيقونة كرة القدم الأرجنتينية، برسالة عاطفية، أوضحت فيها أن وفاة والدها جاءت نتيجة لجريمة قتل، لتثير الجدل من جديد بشأن واقعة موته .

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ووسارعت السلطات الأرجنتينية عقب الوفاة بالتحقيق بشأن وفاة مدرب منتخب الأرجنتين الأسبق، حيث شملت 8 من العاملين في مجال االرعاية الصحية، ووجهت الاتهامات إليهم، ومن المتوقع أن يمثلوا للمحاكمة في مارس/آذار من العام المقبل بتهمة “القتل العمد” (غير الطوعي) وبتهم مماثلة، وقد يواجهون أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 8 أعوام و25 عاما.

وفي خضم الإجراءات القانونية الجارية حاليا، نقل موقع “فوت بووم.كوم” عن إبنة مارادونا رسالة مليئة بالشجن والعاطفة على حسابها بتطبيق (إنستغرام)، الذي يضم أكثر من مليون متابع لها، وأرفقت المنشور بصورة مؤثرة لها وهي طفلة إلى جانب والدها، ويبدو أنها التقطت على الشاطئ عام1991، كما هو موضح في الزاوية اليسرى السفلية من الصورة.

وكتبت جيانينا “أفتقدك اليوم ودائما! أحبك يا أبي من كل قلبي! مرت 4 سنوات منذ أن غادر جزء مني معك ، أصبحت الحياة أكثر ظلما وفي بعض الأحيان كئيبة. لم يعد أي شي كما كان. سعادتي تكمن معهم (في إشارة إلى عائلتها)”.

وأكدت ابنة مارادونا في منشورها أيضا أنها تعتقد أن وفاة والدها كانت “جريمة قتل بالفعل”، مؤكدة أن المتورطين سيدفعون ثمن ما قاموا به، واختتمت قائلة: “لم تمت. لقد قتلوك. سوف تتحقق العدالة، أعدك بذلك”.

المتهمون الثمانية هم من المهنيين الصحيين المسؤولين عن رعاية نجم كرة القدم السابق أثناء إقامته الجبرية في مسكنه الذي كان يقع في شمال البلاد، حيث توفي أثناء تعافيه من جراحة في الرأس.

وتواجه إحدى المتهمات، وهي الممرضة جيزيلا مدريد، محاكمة أمام هيئة محلفين، بناء على طلب دفاعها، والتي بدأت بجلسة استماع أولية في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

وبخلاف جيانينا، أحيت العديد من الفرق وكذلك اللاعبين أيضا الذكرى الرابعة لوفاة مارادونا، حيث نشر الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين على منصة (إكس) منشورا كتب فيه “4 سنوات منذ رحيلك، أنت حاضر أكثر من أي وقت مضى دييجو… كم نفتقدك هنا”.

وتسابقت عشرات الأندية في إحياء ذكرى وفاة النجم رقم (10)، بما في ذلك نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، الفريق الذي شجعه النجم الراحل والذي أنهى فيه مسيرته الكروية.

وشارك بوكا جونيورز صورة لملعبه (لا بومبونيرا)، محاطا بالظلام، مع إضاءة المقصورة التي كان يجلس فيها نجم كرة القدم فقط.

وانضم الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي لقائمة النجوم الذين حرصوا على تكريم مارادونا، حيث نشر صورة للنجم السابق وهو يحمل كأس العالم التي توج بها عام 1986 على حسابه في إنستغرام وكتب فوقها “ستبقى للأبد”.

من جانبه، نشر نادي أرجنتينوس جونيورز، الذي بدأ فيه مارادونا مسيرته الاحترافية والتي يحمل ملعبه اسمه، مقطع فيديو مؤثرا يظهر أهداف دييجو حينما كان صغيرا.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق أبناء مارادونا مؤسسة باسمه لتكريم إرثه وأعلنوا عن بناء ضريح بمساحة 1000 متر مربع حيث ستدفن رفاته. ويقع هذا الضريح في وسط العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس ومن المقرر افتتاحه في عام 2025.