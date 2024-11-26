السد القطري يفرض التعادل على الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة (فيديو)

فرض السد القطري التعادل 1-1 على ضيفه الهلال، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، ليوقف مسيرة انتصارات الفريق السعودي بالمسابقة.

ورفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل في المركز الثاني متأخرا بفارق نقطتين عن منافسه المحلي الأهلي المتصدر، ليضمن التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب بالمسابقة، بينما ارتفع رصيد السد إلى 9 نقاط في المركز الخامس من فوزين وثلاثة تعادلات.

وافتتح علي البليهي التسجيل بعد 10 دقائق من البداية ليضع الفريق الزائر في المقدمة، قبل أن يسجل باولو أوتافيو هدف التعادل للسد في الدقيقة 71. وجاء هدف البليهي بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية لعبها سالم الدوسري على القائم القريب ليقابل محمد كنو الكرة بضربة رأس نحو القائم البعيد لتصل إلى البليهي الذي وضعها في الشباك من مسافة قريبة.

وأدرك صاحب الأرض التعادل في الدقيقة 71 بعد تمريرة عرضية داخل المنطقة من أكرم عفيف قابلها أوتافيو بتسديدة مباشرة في الشباك.