دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي المصري يفوز على ستاد أبيدجان في افتتاح دور المجموعات (فيديو)

استهل الأهلي المصري مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بالفوز 4-2 على ضيفه ستاد أبيدجان القادم من ساحل العاج اليوم الثلاثاء.

وحصد الأهلي -حامل اللقب- أول ثلاث نقاط في المجموعة الثالثة. ويتأهل صاحب أول مركزين في أربع مجموعات إلى دور الثمانية.

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وتناوب محمود عبد المنعم (كهربا) وحسين الشحات ومحمد مجدي (قفشة) على تسجيل رباعية الأهلي في المباراة.

وافتتح كهربا التسجيل بعد 14 دقيقة من البداية بعدما تلقى تمريرة عرضية من قفشة ليستقبل الكرة بتسديدة مباشرة في الشباك.

وضاعف قفشة تقدم الأهلي بعدها بسبع دقائق بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، ليسدد قفشة بهدوء في المرمى من داخل المنطقة.

وعزز الشحات تقدم الأهلي في الدقيقة 26 بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة من كهربا، هيأ بها الكرة للشحات الذي لم يجد صعوبة في التسجيل.

وقلص كاسوم كوني النتيجة للفريق الزائر بعدها بأربع دقائق مستغلا تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، ليقابل الكرة بضربة رأس متقنة في الشباك.

وأحرز كهربا هدف الأهلي الرابع بعد أربع دقائق من نهاية الاستراحة بتسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية من خالد عبد الفتاح.

وسجل روجيه أسالي هدف ستاد أبيدجان الثاني في الدقيقة 55 بعد ركلة ركنية تعامل معها دفاع الأهلي بطريقة سيئة، ليضع أسالي الكرة في الشباك بسهولة.