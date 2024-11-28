الأهلي المصري يغرم إمام عاشور بعد مشادة مع الشناوي

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الخميس أن محمد رمضان المدير الرياضي لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، قرر توقيع العقوبة على إمام عاشور لاعب الوسط، وذلك على خلفية مشادة وقعت بين اللاعب وزميله محمد الشناوي كابتن الفريق وحارس مرماه. وترددت أنباء أن العقوبة الموقعة هي غرامة مالية قيمتها مليون جنيه مصري (نحو 20 ألف دولار).

وقال مصدر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية رفض ذكر اسمه إن إمام عاشور دخل في مشادة مع الشناوي، في أعقاب مباراة الفريق الأخيرة أمام استاد ابيدجان الإيفواري التي اقيمت بإستاد القاهرة في الجولة الأولي من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا أول أمس الثلاثاء، وهي المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف لهدفين.

وأضاف المصدر أن الشناوي حاول تهدئة عاشور الذي كان منفعلا بسبب عدم مشاركته في المباراة، وطلب منه أن يؤجل انفعالاته وعتابه على الجهاز الفني عقب العودة إلى مقر النادي، حتى لا تتفاقم الأمور، إلا عاشور رفض ورد عليه بشكل غير لائق.

من جهة أخرى يستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في المرحلة الرابعة لبطولة الدوري المصري، بعد غد السبت، حيث يسعى الفريق الأحمر، الذي يتربع على قمة الترتيب برصيد 7 نقاط، لاستعادة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، عقب تعادله 1 / 1 مع ضيفه الاتحاد السكندري.