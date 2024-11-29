قائمة لم تخلُ من المفاجآت.. الفيفا يعلن المرشحين لجوائز “الأفضل” 2024

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، قائمة المرشحين والمرشحات لجوائز الأفضل “ذا بيست”.

وتكرم الجائزة أبرز النجوم والنجمات والمدربين والمدربات وغيرهم من الفاعلين في عالم الساحرة المستديرة خلال عام مثير آخر من المنافسات في فئتي السيدات والرجال على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.

وفيما يتعلق بجائزة فيفا للمشجعين، فسيعود اختيار الفائز بها إلى الجمهور بشكل كامل، بينما ستتولى لجنة فيفا لخبراء كرة القدم اختيار الفائز بجائزة اللعب النظيف.

أما الجائزة الجديدة (جائزة مارتا)، المقدمة من فيفا، وجائزة بوشكاش لأجمل هدف في العالم خلال العام الحالي، فسيتم توزيع التصويت فيهما بالتساوي بين الجمهور ولجنة من أساطير فيفا.

وكشف موقع الفيفا أيضًا أن عملية التصويت لجوائز هذا العام شهدت تغييرا كبيرا يتمثل في إشراك الجمهور في اختيار تشكيلة فيفا لأفضل 11 لاعبا في العالم من قائمة تضم 77 مرشحا.

ثلاثي عربي

وشهدت قائمة المرشحين للتواجد في التشكيلة المثالية للفيفا عم عام 2024، تواجد الثلاثي العربي أشرف حكيمي (مغربي) وسفيان رحيمي (مغربي) وأكرم عفيف (قطري).

لكن القائمة لم تخلُ أيضًا من المفاجآت حيث لم يتواجد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو والنجم المصري محمد صلاح، أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 على النحو التالي:

إيرلينغ هالاند (النرويج)، مانشستر سيتي الإنجليزي.

فيديريكو فالفيردي (أوروغواي)، ريال مدريد الإسباني.

فلوريان فيرتز (ألمانيا)، باير ليفركوزن الألماني.

جود بيلينغهام (إنجلترا)، ريال مدريد الإسباني.

كيليان مبابي (فرنسا)، باريس سان جيرمان الفرنسي/ريال مدريد الإسباني.

لامين جمال (إسبانيا)، برشلونة الإسباني.

ليونيل ميسي (الأرجنتين)، إنتر ميامي الأمريكي.

رودري (إسبانيا)، مانشستر سيتي الإنجليزي.

توني كروس (ألمانيا)، ريال مدريد الإسباني.

فينيسيوس جونيور (البرازيل)، ريال مدريد الإسباني.

المرشحون لجائزة ذا بيست لأفضل مدرب:

كارلو أنشيلوتي (إيطاليا)، ريال مدريد الإسباني.

ليونيل سكالوني (الأرجنتين)، منتخب الأرجنتين.

لويس دي لا فوينتي (إسبانيا)، منتخب إسبانيا.

بيب غوارديولا (إسبانيا)، مانشستر سيتي الإنجليزي.

تشابي ألونسو (إسبانيا)، باير ليفركوزن الألماني.

المرشحون لجائزة ذا بيست لأفضل حارس: