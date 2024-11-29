صراع الكبار يبدأ مبكرا.. الفيفا يكشف تفاصيل قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تفاصيل قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي ستعتمد على التصنيف الأوروبي الصادر حديثًا.

وستُوزع المنتخبات المشاركة على 5 مجموعات بناءً على هذا التصنيف. وتضم المجموعة الأولى المنتخبات التي تأهلت لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، وهي كرواتيا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والبرتغال، وإسبانيا، إضافة إلى المنتخبات الأفضل تصنيفًا مثل إنجلترا، وبلجيكا، وسويسرا، والنمسا.

كما ستوزع المنتخبات الباقية على المجموعات من الثانية إلى الخامسة حسب التصنيف العالمي. وقد انضم منتخبا سلوفاكيا وتشيكيا إلى المجموعة الثانية بعد تحقيق انتصارات في دوري الأمم الأوروبية.

وستبدأ عملية السحب بالمجموعات تدريجيًّا بدءًا من المجموعة الأولى وحتى الخامسة، مع توزيع المنتخبات على المجموعات التسع بشكل تصاعدي.

موعد القرعة وآلية العمل

وستجرى القرعة في 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيوريخ السويسرية. ومن المتوقع أن تثير هذه القرعة اهتمام الجماهير الأوروبية التي تترقب معرفة طريق منتخباتها نحو التأهل.

وتأتي هذه التصفيات في ظل توسيع المشاركة في كأس العالم 2026 ليشمل 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة. ونتيجة لهذا التوسع، ارتفع عدد المقاعد المخصصة للقارة الأوروبية من 13 إلى 16 مقعدًا.

وستقام التصفيات بين مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني 2025 بنظام المجموعات التقليدي. كما ستتوزع المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، ويتأهل مباشرة إلى كأس العالم متصدر كل مجموعة.

آلية تحديد المقاعد الإضافية

وستُحسم المقاعد الأوروبية الأربعة في مارس 2026 عبر ملحق أوروبي يضم 16 منتخبًا. ويشمل هذا الملحق المنتخبات التي احتلت المركز الثاني في التصفيات، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات من دوري الأمم الأوروبية التي لم تتأهل مباشرة أو عبر المركز الثاني.

وفيما يأتي تصنيف المنتخبات في مجموعة قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026:

المجموعة الأولى: فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا وكرواتيا وسويسرا والدنمارك والنمسا.

فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا وكرواتيا وسويسرا والدنمارك والنمسا. المجموعة الثانية: أوكرانيا والسويد وتركيا وويلز والمجر وصربيا وبولندا ورومانيا واليونان وسلوفاكيا وتشيكيا والنرويج.

أوكرانيا والسويد وتركيا وويلز والمجر وصربيا وبولندا ورومانيا واليونان وسلوفاكيا وتشيكيا والنرويج. المجموعة الثالثة: اسكتلندا وسلوفينيا وأيرلندا وألبانيا وشمال مقدونيا وجورجيا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا الشمالية والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وإسرائيل.

اسكتلندا وسلوفينيا وأيرلندا وألبانيا وشمال مقدونيا وجورجيا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا الشمالية والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وإسرائيل. المجموعة الرابعة: بلغاريا ولوكسمبورغ وبيلاروسيا وكوسوفو وأرمينيا وكازاخستان وأذربيجان وإستونيا وقبرص وجزر فارو ولاتفيا وليتوانيا.

بلغاريا ولوكسمبورغ وبيلاروسيا وكوسوفو وأرمينيا وكازاخستان وأذربيجان وإستونيا وقبرص وجزر فارو ولاتفيا وليتوانيا. المجموعة الخامسة: مولدوفا ومالطا وإندورا وجبل طارق وليشتنشتاين وسان مارينو.

وتترقب القارة الأوروبية هذه القرعة بشغف كبير، خاصة أنها تمثل انطلاقا نحو نسخة استثنائية من كأس العالم، هي الكبرى من حيث عدد المنتخبات المشاركة، وتعد بتقديم مستوى تنافسي غير مسبوق.