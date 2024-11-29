من هو شبيه محمد صلاح الذي ظهر في مدرجات ليفربول وأثار تفاعل الجماهير؟ (شاهد)

فوجئ كثيرون بشدة الشبه بين محمد صلاح وشخص ظهر في مدرجات نادي “الأنفيلد”؛ مما أثار تساؤلات وموجة تفاعل منذ الأربعاء الماضي.

وظهرت أسرة محمد صلاح، زوجته وابنته، رفقة شخص يشبه محمد صلاح في البث الحي للمباراة حينما أضاع صلاح ركلة جزاء خلال مباراة جمعت بين ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال، وأظهرت المشاهد ردّ الأسرة على ضياع هذه الركلة.

من يكون؟

وتبين لاحقًا للجمهور أن الذي كان بجوار زوجة محمد صلاح هو شقيقه نصر صلاح.

أنا لو مش عارفة ان #محمد_صلاح بيلعب المباراة كنت قلت هو اللي قاعد في المدرجات مش اخوه نصر

سبحان الله علي الشبه اللي بينهم ♥️😍 pic.twitter.com/3dj8vYJMNE — 🇪🇬 Ʀ 𝔸𝑫 Ẅ A (@radwa_rody88) November 28, 2024

وجمعت بين محمد ونصر صور عديدة نشرها الأخير عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن ليفربول فاز على ريال مدريد بهدفين دون مقابل وتصدر مجموعته في دوري الأبطال، وقدم صلاح أداءً مميزًا، لكنه لم يتمكن من إحراز أي هدف.