الدوري الإسباني.. برشلونة يواصل نتائجة المخيبة ويخسر من لاس بالماس (فيديو)

أفسد لاس بالماس احتفالات فريق برشلونة بذكرى مرور 125 عاما على تأسيسه، بعدما تغلب عليه 2-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفشل برشلونة ولاس بالماس في استغلال كل الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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وفي الشوط الثاني، فاجأ لاس بالماس فريق برشلونة، وسجل هدف التقدم عن طريق ساندرو راميريز في الدقيقة 49، لكن رافينيا تمكن من تعديل النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 61.

ولم تدم فرحة برشلونة بالتعادل أكثر من 6 دقائق، بعدما تمكن فابيو سيلفا من تسجيل الهدف الثاني لـ”لاس بالماس” في الدقيقة 67 .

بهذه النتيجة رفع لاس بالماس رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ14، محققا انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 8 مباريات والتعادل في 3.

بينما توقف رصيد برشلونة عند 34 نقطة بفارق 4 نقاط أمام ريال مدريد، الذي يواجه خيتافي، غدا الأحد، وما زال لديه مباراة مؤجلة.

وباتت هذه المباراة هي الثالثة على التوالي في الدوري التي يفشل فيها برشلونة في تحقيق الفوز، وهي الخسارة الثالثة للفريق في الدوري الإسباني هذا الموسم، مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في واحدة.