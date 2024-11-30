هتان السيف تتصدر في السعودية بعد فوزها على الجزائرية ليليا عثماني بالضربة القاضية (فيديو)

فازت اللاعبة السعودية هتان السيف ببطولة وزن الريشة في دوري المقاتلين المحترفين الذي يُقام لأول مرة في السعودية، بمشاركة نخبة من اللاعبين العالميين في الفنون القتالية المختلطة، ونظّمه الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة، بالتعاون مع رابطة دوري المقاتلين المحترفين العالمية (PFL).

وحققت هتان السيف اللقب بعد فوزها بالضربة القاضية على البطلة الجزائرية ليليا عثمان، في نهائي البطولة، وحظيت بتفاعل لافت على منصات التواصل.

اللهم لك الحمد انتصرت 🤍 pic.twitter.com/IdghikitmC — Hattan Alsaif (@hattanalsaif24) November 29, 2024

وعبّرت هتان عن سعادتها بالفوز وتمكّنها من تحقيقه أمام الجماهير السعودية، التي شجّعتها.

واحتضنت الرياض، الجمعة، نهائيات دوري المقاتلين المحترفين بمشاركة نخبة من اللاعبين العالميين في الفنون القتالية المختلطة التي تستضيفها المملكة لأول مرة، وذلك في الصالة الداخلية لجامعة الملك سعود.

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النتائج النهائية لدوري المقاتلين المحترفين

وتضمن الدوري 6 مواجهات رئيسة في عدد من الأوزان العالمية المعتمدة، للحصول على اللقب والجوائز المالية التي يبلغ مجموعها 6 ملايين دولار بواقع مليون دولار لكل فائز في النزالات الرسمية.

وقد تمكن الروسي دينيس جولتسوف من الفوز بلقب الوزن الثقيل بعد أن تمكن من هزيمة مواطنه أوليج بوبوف بطريقة “الإخضاع” في الجولة الأولى من المواجهة.

وفي منافسات الوزن الخفيف، تمكن الروسي جادشي رابادانوف من الفوز على الأمريكي برنت بريموس بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثالثة، وتمكن الروسي شاميل موساييف من التتويج بلقب وزن الوسط بعد تغلبه على مواطنه ماغوميد أومالاتوف بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثالثة.

كما حقق التركمانستاني دوفيلجان ياغشيمورادوف لقب الوزن الخفيف الثقيل بعد فوزه على الأمريكي إيمبا كاسانجاناي.

وفي المواجهة النسائية، ضمن النزالات الرئيسة تمكنت الإنجليزية داكوتا ديتشيفا من هزيمة نظيرتها البرازيلية تايلا سانتوس محققة لقب وزن الديك، فيما تمكن الروسي تيمور خيزرييف من التغلب على الإنجليزي بريندان لوفنان في النزال الرئيس متوجًا بذلك بلقب وزن الريشة بإجماع الحكام.

البطلة السعودية #هتان_السيف "شخبطت بطلة العالم بالسيف ⚔️" هتان يا هتان لكماتك في كل مكان 🥊 بطلة بحركاتها البطلة 🫡🇸🇦#أبطال_PFLMENA24 #نهائيات_بطولة_PFL#PFLWorldChampionship pic.twitter.com/2YAKpBPCYX — سلطان النفيعي (@sultanalnefaie) November 29, 2024

وتمكن السعودي عبد الله القحطاني من التتويج بلقب وزن الريشة بعد تغلبه على منافسه المغربي مروان بلغويت بالضربة الحاسمة في الجولة الأولى.

وفي المنافسات ذاتها ضمن نهائيات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فاز المصري عمر الدفراوي لقب الوزن الخفيف بعد فوزه على الكويتي محمد الأقرع بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية.

كما حقق العراقي علي طالب لقب وزن الديك بعد تغلبه على المغربي رشيد الهزومي بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى، فيما فاز الإيراني محسن محمد سيفي بلقب الوزن الخفيف بعد تغلبه على اللبناني جورج عيد بقرار إجماع الحكام.