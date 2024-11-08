أزمة تسريب محادثات تطيح بلجنة الحكام في مصر

أقدم الاتحاد المصري لكرة القدم على إقالة لجنة الحكام بالكامل، الخميس، في أعقاب أزمة تسريب محادثات غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي في افتتاح الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الاتحاد -في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”- تعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وعضوية توفيق السيد وتامر دري وعزب حجاج.

وأكد المجلس أنه سيكشف عن كافة تفاصيل أحداث المباراة المثيرة للجدل فور انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

وكان الاتحاد قد فتح تحقيقًا شاملًا في الأحداث الأخيرة المتعلقة بملف التحكيم وتسريب المحادثات بين الحكام.

وتفجرت الأزمة عقب تسريب حوار بين حكم الفيديو محمد (ميدو) سلامة وحكم الساحة محمد عادل أثناء مراجعة ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبت للزمالك في الدقائق الأخيرة، مما أدى إلى فوزه بنتيجة 3-2.

وكانت هذه الواقعة قد شهدت جدلًا واسعًا لما تضمنته من قرارات تحكيمية مثيرة خاصة بتقنية “VAR”، مما دفع بعض الأطراف للمطالبة بمراجعة الأداء التحكيمي.

وكان النادي الأهلي طالب -في خطاب رسمي للاتحاد المصري- بإسناد إدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي مؤهل، مشيرًا إلى أن الأداء التحكيمي في الجولة الأولى من الدوري “لا يدعو للتفاؤل وينذر بما هو قادم”.

وأكد الأهلي أن هذا المطلب كان موضوع نقاش في اجتماع جمع الأندية في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، مشددًا على ضرورة توفير الأجواء الصحية التي تساعد الخبير الأجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين الأندية المتنافسة كافة.

وقد أذاع أحد البرامج التلفزيونية تسجيلا صوتيا تضمن رصد ما دار بين حكم الساحة محمد عادل وحكم تقنية “الفيديو” محمد (ميدو) سلامة، وهو ما دفع محمد عادل للتقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن التسريب الصوتي المتداول.