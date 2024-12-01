أرسنال يكتسح وست هام بخماسية (فيديو)

واصل أرسنال عروضه القوية ونتائجه المميزة، ونجح في تحقيق فوز عريض على مضيفه وست هام يونايتد بخمسة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما السبت في الأسبوع الثالث عشر للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح خماسية الأرسنال المدافع البرازيلي غابرييل ماجاليس بهدف في الدقيقة العاشرة، وأضاف البلجيكي لياندرو تروسارد الهدف الثاني في الدقيقة 27، قبل أن ينجح النرويجي مارتن أوديغارد من تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة الثالثة والثلاثين.

بعده أضاف الألماني كاي هافيرتز الهدف الرابع في الدقيقة السادسة والثلاثين، فيما اختتم الإنجليزي بوكايو ساكا الخماسية الفوز بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

فيما سجل هدفي وست هام يونايتد الإنجليزي أرون وان بيساكا، والإيطالي إيمرسون بالميري في الدقيقتين الثامنة والثلاثين والأربعين.

بهذا الفوز يحقق أرسنال فوزه السابع هذا الموسم، ويتقدم للمركز الثاني مؤقتا برصيد 25 نقطة. في المقابل استقبل وست هام يونايتد خسارته السادسة ليتوقف رصيده عند 15 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر.