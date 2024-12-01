رأسية موسيالا تنقذ بايرن ميونيخ أمام دورتموند (فيديو)

بشق الأنفس، تمكن بايرن ميونخ من تحقيق التعادل بهدف لمثله أمام مضيفه بوروسيا دورتموند، في المباراة التي جمعتهما السبت، على ملعب سيغنال ايدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

سرعة الكرة في الهدف الذي سجله جيمي لاعب دورتموند في شباك بايرن ميونيخ 82 كم في الساعة#الدوري_الألماني #بايرن_ميونيخ #دورتموند pic.twitter.com/QHl1ZH4Uwk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2024

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر بالدقيقة السابعة والعشرين عن طريق الإنجليزي جيمي بينو جيتنز، وظل محافظا على تقدمه إلى ما قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، عندما تمكن جمال موسيالا من خطف هدف التعادل بالدقيقة الخامسة والثمانين برأسية رائعة، سكنت الزاوية اليمنى، للسويسري جريجور كوبيل حارس دورتموند.

بهذه النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده الخالي من الهزيمة في الدوري هذا الموسم إلى 30 نقطة، معززا موقعه بالصدارة، بفارق سبع نقاط عن آينتراخت فرانكفورت الذي سيخوض مباراته اليوم بنفس المرحلة أمام هايدنهايم، في المقابل تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند عشرين نقطة وفي المركز الخامس.