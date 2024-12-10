صلاح يقود ليفربول للفوز على جيرونا ويقربه من التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

فاز فريق ليفربول، اليوم الثلاثاء، على مضيفه جيرونا بهدف دون رد، في افتتاح منافسات الجولة السادسة بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 63 من ركلة جزاء أقرتها تقنية حكم الفيديو المساعد، بعد عرقلة دوني فان دي بيك لاعب جيرونا للكولومبي لويس دياز جناح فريق ليفربول.

ورفع النجم المصري رصيده إلى هدفين في دوري الأبطال هذا الموسم، واحتفل أيضا بهدفه رقم 50 في المسابقة العريقة، ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي يحقق هذا المعدل.

وبات صلاح أيضا أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف من ركلات جزاء في المسابقة القارية برصيد 6 أهداف متساويا مع ستيفن جيرارد.

كما ارتفع إسهام محمد صلاح إلى 28 هدفا في 22 مباراة بقميص فريقه في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الجاري.

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة في قمة جدول الترتيب محققا العلامة الكاملة، ليقترب بشدة من التأهل المباشر إلى دور الـ16، بينما تجمد رصيد جيرونا عند ثلاث نقاط في المركز الثلاثين.