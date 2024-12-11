السعودية تفوز بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، فوز السعودية بتنظيم كأس العالم 2034 وحصول الملف السعودي على تقييم 419.8 من 500 نقطة، وهو أعلى تقييم بتاريخ تنظيم بطولات كأس العالم.

كما أعلن “فيفا” عن إقامة نسخة كأس العالم 2030، في 3 قارات و6 دول، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ووافق “فيفا” على منح تنظيم كأس العالم 2030 للملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا، وإقامة احتفالية بذكرى مرور 100 عام على تنظيم البطولة للمرة الأولى في أوروجواى، وتشهد تلك الاحتفالية إقامة 3 مباريات من البطولة في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي على التوالي.

ويحدد ملف ترشح السعودية عدد الملاعب التي ستحتضن المباريات وهي 15 ملعبًا موزعة بين 5 مدن، حسبما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق.

والمدن الخمس هي: الرياض، التي تضم وحدها 8 ملاعب، وجدة والخبر وأبها ونيوم، ومن بين ملاعب العاصمة الرياض «ملعب الملك سلمان الجديد»، الذي يتسع لأكثر من 92 ألف متفرج ويستضيف، حسب الملف، المباراتين الافتتاحية والنهائية، على أن يصبح الملعب الرئيس للمنتخب السعودي.

كذلك يشير الملف، الذي يحمل شعار (معًا ننمو)، إلى ملعب الأمير محمد بن سلمان في القدية، الواقع على إحدى قمم جبل طويق، الذي سيتميز بتصميم مستقبلي مبتكر غير مسبوق، وملعب مدينة الملك فهد الرياضية، الذي يجري تطويره ورفع طاقته الاستيعابية لأكثر من 70 ألف متفرج.

ويبرز في جدة ملعب وسط جدة، الذي سيُبنى بتصميم معماري مستوحى من التراث المحلي والعمارة الخشبية التقليدية لمنطقة جدة البلد، وملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وسيتربع (ملعب أرامكو)، في الخبر، على شاطئ الخليج العربي، وسوف يحاكي تصميمه، الذي يشمل عددًا من الأشرعة، شكل الدوامات التي تظهر قبالة الساحل خلال الصيف.

جنوبًا، يشهد ملعب جامعة الملك خالد في مدينة أبها، المستخدم من جانب الجامعة حاليًا، أعمال توسعة مؤقتة لزيادة سعته إلى أكثر من 45 ألف متفرج، بهدف استخدامه لاستضافة مباريات كأس العالم.

ومن المنتظر، كما ذكر الملف، أن يكون ملعب نيوم، الذي سيقع على ارتفاع يزيد على 350 مترًا ضمن هيكل مشروع «ذا لاين»، ملعب كرة القدم الأكثر تميزًا على مستوى العالم، وتشمل المصادر الأساسية لإمداد الملعب بالطاقة كلًا من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يشكّل نقلة نوعية على مستوى ملاعب الساحرة المستديرة.