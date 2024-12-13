الكشف عن نتائج قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026

أجريت قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، اليوم الجمعة في ميدنة زيورخ السويسرية.

وتقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتنطلق يوم 11 يونيو/حزيران، ويقام النهائي يوم 19 يوليو/تموز، وهي أول كأس عالم تقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

وستحصل أوروبا على 16 مقعدا في البطولة، مقابل 13 مقعدا في كأس العالم الأخيرة.

ويتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة من 12 مجموعة في التصفيات مباشرة إلى كأس العالم، بينما يتأهل صاحب المركز الثاني إلى مرحلة فاصلة إلى جانب أفضل أربعة متصدر لمجموعات في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ولم يحتلوا المركز الأول والثاني في مرحلة المجموعات بالتصفيات.

وتبدأ التصفيات، التي تقام بنظام الذهاب والإياب، في مارس/آذار من العام المقبل وتستمر حتى نوفمبر/تشرين الثاني.

UEFA #FIFAWorldCup qualifying groups: locked in. 🔐 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 13, 2024

وفيما يلي مجموعات التصفيات:

المجموعة الأولى: الفائز من مباراة ألمانيا وإيطاليا في دور الثمانية بدوري الأمم – سلوفاكيا – أيرلندا الشمالية – لوكسمبورج.

المجموعة الثانية: سويسرا – السويد – سلوفينيا – كوسوفو.

المجموعة الثالثة: الخاسر من مواجهة البرتغال والدنمارك في دور الثمانية بدوري الأمم – اليونان – اسكتلندا – روسيا البيضاء.

المجموعة الرابعة: الفائز من مواجهة فرنسا وكرواتيا في دور الثمانية بدوري الأمم – أوكرانيا – أيسلندا – أذربيجان.

المجموعة الخامسة: الفائز من مواجهة إسبانيا وهولندا في دور الثمانية بدوري الأمم – تركيا – جورجيا – بلغاريا.

المجموعة السادسة: الفائز في مواجهة البرتغال والدنمرك – المجر – أيرلندا – أرمينيا.

المجموعة السابعة: الخاسر من مواجهة إسبانيا وهولندا في دور الثمانية بدوري الأمم – بولندا – فنلندا – ليتوانيا – مالطا.

المجموعة الثامنة: النمسا – رومانيا – البوسنة – قبرص – سان مارينو.

المجموعة التاسعة: الخاسر من مواجهة ألمانيا وإيطاليا في دور الثمانية بدوري الأمم – النرويج – إسرائيل – إستونيا – مولدوفا.

المجموعة العاشرة: بلجيكا – ويلز – مقدونيا الشمالية – قازاخستان – ليختنشتاين.

المجموعة 11: إنجلترا – صربيا – ألبانيا – لاتفيا – أندورا.

المجموعة 12: الخاسر من مواجهة فرنسا وكرواتيا في دور الثمانية بدوري الأمم – التشيك – الجبل الأسود – جزر الفارو – جبل طارق.