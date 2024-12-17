فينيسيوس الأفضل عالميا.. الإعلان عن جوائز الفيفا لعام 2024 (فيديو)

للمرة الأولى في تاريخه فاز البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خلال حفل “ذا بيست” عن عام 2024 الذي أقيم اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة

وحصد فينيسيوس هذا اللقب الغالي، بعدما ساعد فريقه في الموسم الماضي على الفوز بدوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا إلى جانب كأس السوبر الإسبانية.

شهد الحفل حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب القطري.

أنشيلوتي أفضل مدرب

وتوج الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بجائزة فيفا لأفضل مدرب في العالم 2024 وتسلم أنشيلوتي الجائزة من الفرنسي أرسين فينغر المدرب الأسطوري لنادي أرسنال الإنجليزي، ومسؤول لجنة التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وصنع المدرب الإيطالي المجد مع فريق العاصمة الإسبانية إذ قاده للتتويج بألقاب الدوري ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي خلال العام الجاري.

أفضل حارس مرمى

وحصل الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2024 وذلك للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن فاز بها عام 2022 حيث ساهم في تتويج منتخب بلاده بكأس كوبا أمريكا صيف العام الجاري.

جائزة بوشكاش لأفضل هدف

وفاز الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام. وكشف النجم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو الفائز بكأس العالم 2006 مع منتخب بلاده عن فوز غارناتشو بالجائزة بعدما سجل هدفا بركلة مقصية في شباك إيفرتون ببطولة الدوري الإنجليزي.

أفضل لاعبة وأفضل هدف

وفازت الإسبانية أيتانا بونماتي نجمة فريق برشلونة بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في العالم .وحققت بونماتي الجائزة للعام الثاني على التوالي، فضلا عن تتويجها بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعبة في العالم في العامين الأخيرين 2023 و2024، فيما فازت البرازيلية مارتا فييرا دا سيلفا بالنسخة الأولى من جائزة “مارتا” لأفضل هدف في العام بكرة القدم النسائية.