فينيسيوس الأفضل عالميا.. إعلان جوائز الفيفا لعام 2024 (فيديو)

للمرة الأولى في تاريخه، فاز البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال حفل “ذا بيست” عن عام 2024 الذي أقيم اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

وحصد فينيسيوس هذا اللقب الغالي، بعدما ساعد فريقه في الموسم الماضي على الفوز بدوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا إلى جانب كأس السوبر الإسبانية.

شهد الحفل حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ووزير الرياضة والشباب القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.

أنشيلوتي أفضل مدرب

وتُوج الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بجائزة الفيفا لأفضل مدرب في العالم 2024. وتسلم أنشيلوتي الجائزة من الفرنسي أرسين فينغر المدرب الأسطوري لنادي أرسنال الإنجليزي، ومسؤول لجنة التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم. وصنع المدرب الإيطالي المجد مع فريق العاصمة الإسبانية، إذ قاده للتتويج بألقاب الدوري ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي خلال العام الجاري.

أفضل حارس مرمى

وحصل الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2024 للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن فاز بها عام 2022، حيث أسهم في تتويج منتخب بلاده بكأس كوبا أمريكا صيف العام الجاري.

جائزة بوشكاش لأفضل هدف

وفاز الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام. وكشف النجم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو الفائز بكأس العالم 2006 مع منتخب بلاده عن فوز غارناتشو بالجائزة بعدما سجل هدفًا بركلة مقصية في شباك إيفرتون ببطولة الدوري الإنجليزي.

أفضل لاعبة وأفضل هدف

وفازت الإسبانية أيتانا بونماتي، نجمة فريق برشلونة، بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في العالم. وحققت بونماتي الجائزة للعام الثاني على التوالي، فضلًا عن تتويجها بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعبة في العالم في العامين الأخيرين 2023 و2024. بينما فازت البرازيلية مارتا فييرا دا سيلفا بالنسخة الأولى من جائزة “مارتا” لأفضل هدف في العام بكرة القدم النسائية.