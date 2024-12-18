ريال مدريد بطلا لكأس الإنتر كونتيننتال (فيديو)

توج ريال مدريد الإسباني بكأس الإنتر كونتيننتال للأندية لكرة القدم 2024، مساء الأربعاء، حيث تغلب في النهائي على باتشوكا المكسيكي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

تقدم الفرنسي كيليان مبابي بالهدف الأول في الدقيقة 37، وأضاف البرازيلي رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 53، واختتم البرازيلي أيضا فينيسيوس جونيور الثلاثية من ضربة جزاء في الدقيقة 84.

بهذا اللقب رفع ريال مدريد ألقابه من البطولات العالمية إلى 6 بطولات، حيث سبق له الفوز بخمس بطولات كأس عالم أعوام (2014 و2016 و2017 و2018 و2022).

جاءت المباراة سريعة وحماسية، كان التفوق فيها واضحا لفريق ريال مدريد، حيث كان الأكثر سيطرة، والأفضل استحواذا، والأخطر فرصا، وقد ظهر أغلب لاعبيه بمستوى عال، إلا أن أفضلهم على الإطلاق كان النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي كان مصدر الخطر الدائم على الفريق المكسيكي، فضلا عن مساهمته في حصيلة الأهداف التي أحرزها فريقه، بخلاف هدفه الذي أحرزه من ضربة جزاء.

ولعب فينيسيوس دورا رئيسًا في الهدف الأول الذي أحرزه مبابي، عندما انطلق بالكرة من الناحية اليسرى وتوغل داخل منطقة جزاء باتشوكا، وراوغ الحارس بمهارة فائقة، ثم مرر عرضية لمبابي المنفرد بالمرمى الخالي من حارسه، الذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة داخل المرمى.

كما تألق البرازيلي رودريغو صاحب الهدف الثاني، الذي أحرزه من مجهود فردي عندما تلقى كرة على حدود منطقة الجزاء راوغ بها الدفاع، وسدد من 18 ياردة على يسار الحارس المكسيكي.