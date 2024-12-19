المغرب الأول عربيا وإفريقيا.. “فيفا” يعلن أفضل منتخبات العالم لشهر ديسمبر

حافظ المنتخب الأرجنتيني -بطل العالم- على صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفقا للإعلان الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس، لشهر ديسمبر/كانون الأول 2024.

وعلى صعيد القارة الأوروبية تصدر المنتخب الفرنسي القائمة بعدما حل في المركز الثاني في الترتيب العالمي.

أما على الصعيد العربي والإفريقي، تصدر المنتخب المغربي بعدما جاء في المركز الرابع عشر عالميا، وكانت المفاجأة الوحيدة في تصنيف هذا الشهر هو منتخب أنغولا الذي قفز 32 مركزا مرة واحدة، وهو الصعود الأفضل لمنتخب في الترتيب على مدار السنة، لتختتم أنغولا العام في المركز 85، أما منتخب كوت ديفوار بطل إفريقيا فقد جاء في المركز السادس والأربعين، فيما كان المنتخب المصري أكثر المنتخبات الإفريقية فوزا بالألقاب في المركز الثالث والثلاثين.

وعلى صعيد القارة الآسيوية جاء منتخب اليابان في المركز الأول بعدما احتل المركز الخامس عشر في التصنيف العالمي.

وللسنة الثانية على التوالي، لم يشهد التصنيف العالمي للمنتخبات أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى التي جاءت على النحو التالي:

الأرجنتين – فرنسا – إسبانيا – إنجلترا – البرازيل – بلجيكا – هولندا – البرتغال – كولومبيا – إيطاليا.