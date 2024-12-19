بينهم شقيقه.. القضاء الفرنسي يصدر حكمه في قضية خطف بول بوغبا وابتزازه (فيديو)

أعلنت محكمة جنائية بباريس، اليوم الخميس، حكمها في قضية ابتزاز اللاعب الدولي، بول بوغبا (31 عامًا) بالسجن ضد 6 متورطين، من بينهم شقيق اللاعب، ماتياس بوغبا.

وكان ماتياس بوغبا قد أمضى بالفعل بعض الوقت في الحجز، وسيقضي بقية العقوبة قيد الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية.

تعود تفاصيل القضية لعام 2022، عندما قام ماتياس بوغبا، ومعه بعض الجناة الآخرين، بتهديد اللاعب بوغبا مرات عدة، زاعمين أنه كان يجب أن يدعمهم ماليا بعد أن أصبح نجما دوليا لامعا في كرة القدم.

وفي مارس من العام نفسه قام 5 آخرون وكانوا ملثمين، باحتجاز اللاعب بوغبا تحت تهديد السلاح، وطالبوه بدفع مبلغ 13 مليون يورو (13.6 مليون دولار).

ووفقا لتقارير إعلامية فرنسية، فقد وجدت المحكمة أيضا أن بول بوغبا تكبد خسائر مالية بلغت 197 ألف يورو (204 آلاف دولار) وخسائر معنوية قُدرت بـ50 ألف يورو (52 ألف دولار)، وقد أمرت المحكمة المتهمين جميعهم باستثناء ماتياس بوغبا، بدفع هذا المبلغ بشكل مشترك للاعب.

وخلال التحقيق، قال بول بوغبا إنه دفع 100 ألف يورو (104 آلاف دولار) للمجموعة المنظمة بما في ذلك شقيقه.