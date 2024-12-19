تعيين مدرب جديد لنادي ولفرهامتون الإنجليزي

أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعيين البرتغالي فيتور بيريرا مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد إقالة سلفه الإنجليزي جاري أونيل، الأسبوع الماضي، عقب خسارة الفريق على أرضه أمام إبسويتش تاون بهدف لهدفين بالأسبوع السادس عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن بيريرا وقّع على عقد لمدة 18 شهرا، وذلك بعدما دفع النادي للشباب السعودي، نحو نصف مليون إسترليني (نحو 626 ألف دولار)، من أجل فسخ التعاقد مع بيريرا.

وسبق للمدرب البالغ من العمر 56 عاما أن درّب أندية بورتو البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني.

وقاد تدريبات فريقه الجديد، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة ليستر سيتي يوم الأحد المقبل بالأسبوع السابع عشر للدوري.

وقال جيف شي رئيس نادي وولفرهامبتون الذي يواجه انتقادات عديدة من الجماهير بسبب تردي النتائج: “فيتور مدرب لديه خبرة كبيرة وحقق العديد من النجاحات في دوريات مختلفة وسيقدم توجها جديدا للفريق في التحديات المقبلة، كما أنه سيحظى بالاحترام من الجميع”.

وأضاف: “لدينا ثقة كبيرة في قدرته على إعادتنا للمسار الصحيح إلى جانب اللاعبين والطاقم الفني، والنادي بأكمله سيدعمه من أجل إنجاح مهمته”.

وكان نادي ولفرهامتون قد قرر إقالة أونيل بعد تلقي الفريق للخسارة الرابعة على التوالي للفريق، فضلا عن احتلال الفريق للمركز التاسع عشر (قبل الأخير) في ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط من 16 مباراة خاضها.