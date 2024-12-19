في غياب محمد صلاح.. ليفربول إلى نصف نهائي كأس الرابطة (فيديو)

واصل ليفربول حملته الناجحة في الدفاع عن لقب بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، بعدما صعد إلى الدور قبل النهائي، بالتغلب على مضيفه ساوثهامتون بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدور ربع النهائي.

أحرز هدفي ليفربول داروين نونيز في الدقيقة الرابعة والعشرين وهارفي إليوت في الدقيقة الثانية والثلاثين، وسجل كاميرون أرتشر هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة التاسعة والخمسين.

خاض ليفربول المباراة بفريق معظمه من البدلاء، حيث حرص المدرب الهولندي أرني سلوت، على إراحة أغلب لاعبي الفريق الأساسيين، وأبرزهم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وأليسون بيكر.

لكن الفريق الضيف تمكن من فرض سيطرته على اللقاء، مستغلا جراح ساوثهامبتون الذي أقال مؤخرا مدربه راسل مارتن، دون أن يحدد بديلا دائما له حتى الآن.