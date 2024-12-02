هاري كين يغيب عن بايرن ميونيخ حتى نهاية العام

قال فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن مهاجم الفريق وهدافه الأول، هاري كين، سيغيب عن الفريق حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول على الأقل.

وأصيب نجم البايرن، قائد المنتخب الإنجليزي، في أوتار الركبة، أثناء مباراة الفريق الأخيرة السبت الماضي بالدوري الألماني أمام بوروسيا دورتموند، التي انتهت بالتعادل بهدف.

وأضاف كومباني في مؤتمر صحفي أنه “من الصعب دائما تحديد ذلك، هناك فرصة أن يلعب كين مرة أخرى هذا العام، لكنه سيغيب بالتأكيد عن بعض المباريات.. لم يكن ممكنا استبداله أمام بوروسيا دورتموند بشكل مباشر، هو لاعب مميز، ولكننا سنحل الأمور بشكل مختلف، ولن يكون هناك نقص في المواهب”.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع باير ليفركوزن في الدور الثالث لكأس ألمانيا، غدا الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا.