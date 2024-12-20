توتنهام يقصي مانشستر يونايتد ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

بعد مباراة مثيرة شهدت تسجيل 7 أهداف، تأهل توتنهام هوتسبير للدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

نجح توتنهام في التقدم بثلاثة أهداف، حتى الدقيقة الرابعة والخمسين قبل أن تتحول المباراة وينجح مانشستر يونايتد في تضييق الفارق إلى هدف، لتواصل المباراة إثارتها حتى الثواني الأخيرة، بعدما وسّع أصحاب الأرض الفارق مرة ثانية إلى هدفين، ثم ينجح الضيوف في تضييقه إلى هدف مرة أخرى، لكن المباراة تنقضي قبل أن تتغير النتيجة مرة أخرى، وتنتهي بفوز توتنهام 4-3.

افتتح دومينيك سولانكي التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 15، فيما أضاف ديان كولوسيفسكي للفريق اللندني في الدقيقة 47، ليعود سولانكي لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثالث لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 54.

انتفض مانشستر يونايتد مستغلا التراجع النسبي في أداء توتنهام، ليقلص الفارق بعدما أحرز هدفين عبر جوشوا زيركزي وأماد ديالو في الدقيقتين 63 و70.

وتواصلت الإثارة في المباراة، بعدما أحرز هيونج مين سون الهدف الرابع لتوتنهام في الدقيقة 88، غير أن جوني إيفانز سجل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 90، ليحاول الفريق الأحمر اقتناص هدف التعادل والدفع باللقاء إلى الوقت الإضافي، ولكن دون جدوى.

هذا هو الفوز الثاني لتوتنهام على مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بعدما سبق له الفوز 3 / صفر على الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) في ملعب (أولد ترافورد) بالدوري الإنجليزي الممتاز في سبتمبر/أيلول الماضي.