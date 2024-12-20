قبل انطلاقها غدا.. تعرف إلى قصة “هايدو” تميمة بطولة “خليجي 26” في الكويت

يُزاح الستار غدا السبت عن افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم، والتي تقام بالكويت وتستمر حتى الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل، بمشاركة 8 منتخبات هي (الكويت والسعودية وقطر والإمارات والعراق وعمان واليمن والبحرين).

وتجمع المباراة الافتتاحية بين منتخبي الكويت وعمان، والتي تقام على ملعب جابر الأحمد الدولي الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، وتبدأ الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش (الثامنة بتوقيت مكة).

يسبق المباراة الافتتاحية، حفل الافتتاح والذي يقام على نفس الملعب، ويتضمن العديد من الفقرات الفنية التي تمثل فلكور شعوب منطقة الخليج، كما يتخلله العديد من الفقرات الفنية المتنوعة، المصحوبة بأحدث التقنيات الصوتية والمؤثرات الضوئية، لإظهار الحفل بصورة بديعة تسعد الحضور.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد استقرت على اختيار تميمة خاصة للبطولة، عبارة عن جمل، وقد أطلق عليها اسم (هايدو)، وهي كلمة ارتبطت بأغنية شهيرة حملت نفس الاسم في أوائل الثمانينات، حين حقق المنتخب الكويتي إنجازه الكبير، بالتأهل إلى كأس العالم 1982 في إسبانيا.

وتعد “هايدو ..هايدو our camel هايدو ..هايدو lovely جمل” عبارة كويتية تردد صداها قبل التأهل إلى مونديال إسبانيا 82، وأصبحت مشهورة وسط كل أهل المنطقة وأهل الكويت المغرمين بحب كرة القدم، بحسب موقع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

ولأن الجمهور الكويتي يحب هذه الأغنية التي غنوها ورددوها في ثمانينات القرن الماضي باتت شعارا لهم في تشجيع “الأزرق” وهو لقب المنتخب الوطني الكويتي لكرة القدم وأغنية يومية لهم حتى في مناسباتهم الخاصة وفي أحاديثهم الودية وأصبحت على لسان كل صغير وكبير رجل وامراة، وفي كل دواوينهم وأفراحهم.

وقطعت الكويت، التي تحتل صدارة الدول المنظمة تاريخيا (متقدمة على السعودية وقطر والبحرين، 4 مرات) والصدارة المطلقة على مستوى الألقاب (10)، وعدا بإعادة الزخم الفني والجماهيري لهذه المنافسة التي انطلقت في عام 1970 في البحرين، وكان الهدف منها تسريع التقارب بين منتخبات المنطقة.