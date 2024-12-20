محمد صلاح يتصدر.. “ميرور” تعلن قائمة أفضل 10 لاعبين في إنجلترا

للمرة الثالثة خلال مسيرته الناجحة مع ناديه الإنجليزي ليفربول، فاز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أحسن لاعب في إنجلترا لعام 2024، في الاستفتاء السنوي الذي أجرته صحيفة ميرو البريطانية وأعلنت نتيجته اليوم الجمعة، وكان صلاح قد حقق نفس الإنجاز مرتين من قبل عامي 2020 و2021.

وفي الاستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 45,000 مشجع، تفوق محمد صلاح (32 سنة) على كل منافسيه، من نجوم الدوري الإنجليزي، ليواصل تفرده بالأرقام القياسية.

وقد استحق النجم المصري هذا التتويج عن هذا العام، والذي قدم فيه أداء متميزا للغاية في الدوري، وخاصة في النصف الثاني من العام وفي الموسم الحالي مع مدربه الجديد الهولندي أرني سلوت، حيث سجل حتى الآن 13 هدفا، وضعته في المركز الأول بقائمة الهدافين مع النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي يتساوى معه في الرصيد، كما شارك في صناعة 9 أهداف (أسيست) فيما كان في النصف الأول من السنة بالدوري مع مدربه الألماني السابق يورغن كلوب، قد أحرز 6 أهداف، وصنع هدفين.

وجاء في المركز الثاني خلف صلاح، اللاعب الشاب الإنجليزي كول بالمر (22 سنة) نجم تشيلسي، يليه في المركز الثالث الإنجليزي أنتوني جوردون (23 سنة) ومهاجم نيوكاسل، فيما جاءت القائمة النهائية على النحو التالي:

1- محمد صلاح – ليفربول

2- كول بالمر – تشيلسي

3- أنتوني جوردون – نيوكاسل

4- بوكايو ساكا – أرسنال

5- أندريه أونانا – مانشستر يونايتد

6- رودري – مانشستر سيتي

7- جود بيلينجهام – ريال مدريد

8- فيرجيل فان دايك – ليفربول

9- مارتن أوديجارد – أرسنال

10- أولي واتكينز – أستون فيلا

11- فيل فودين – مانشستر سيتي

12- خديجة شاو – مانشستر سيتي