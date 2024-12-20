محمد صلاح يتصدر.. “ميرور” تعلن قائمة أفضل 10 لاعبين في إنجلترا

للمرة الثالثة خلال مسيرته الناجحة مع ناديه الإنجليزي ليفربول، فاز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أحسن لاعب في إنجلترا لعام 2024، في الاستفتاء السنوي الذي أجرته صحيفة ميرور البريطانية وأعلنت نتيجته اليوم الجمعة، وكان صلاح قد حقق الإنجاز نفسه مرتين عامَي 2020 و2021.

وفي الاستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 45 ألف مشجع، تفوَّق محمد صلاح (32 عامًا) على كل منافسيه من نجوم الدوري الإنجليزي، ليواصل تفرده بالأرقام القياسية.

وقد استحق النجم المصري هذا التتويج عن العام الجاري، الذي قدَّم فيه أداءً متميزًا للغاية في الدوري، وخاصة في النصف الثاني من العام وفي الموسم الحالي مع مدربه الجديد الهولندي أرني سلوت، حيث سجل حتى الآن 13 هدفًا، وضعته في المركز الأول بقائمة الهدافين مع النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي يتساوى معه في الرصيد، كما شارك في صناعة 9 أهداف (أسيست)، بينما أحرز 6 أهداف وصنع هدفين بالدوري خلال النصف الأول من العام مع مدربه الألماني السابق يورغن كلوب.

وجاء في المركز الثاني خلف صلاح، اللاعب الشاب الإنجليزي كول بالمر (22 عامًا) نجم تشيلسي، يليه في المركز الثالث الإنجليزي أنتوني جوردون (23 عامًا) مهاجم نيوكاسل، وجاءت القائمة النهائية على النحو التالي:

1- محمد صلاح (ليفربول)

2- كول بالمر (تشيلسي)

3- أنتوني جوردون (نيوكاسل)

4- بوكايو ساكا (أرسنال)

5- أندريه أونانا (مانشستر يونايتد)

6- رودري (مانشستر سيتي)

7- جود بيلينغهام (ريال مدريد)

8- فيرجيل فان دايك (ليفربول)

9- مارتن أوديغارد (أرسنال)

10- أولي واتكينز (أستون فيلا)

11- فيل فودين (مانشستر سيتي)

12- خديجة شاو (مانشستر سيتي)