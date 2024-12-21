أرسنال يعود للمنافسة على القمة بالفوز على كريستال بالاس 5-1 (فيديو)

بعد تعادلين متتالين، تمكن أرسنال من استعادة انتصاراته، بالفوز على مضيفه كريستال بالاس بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سيلهرست بارك، بالأسبوع السابع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم المدفعجية بهدف مبكر بالدقيقة السادسة عن طريق نجمه البرازيلي غابرييل خيسوس، فيما نجح السنغالي إسماعيلا سار في معادلة النتيجة سريعا لفريقه بالدقيقة الحادية، إلا أن خيسوس تمكن من استعادة التقدم للمدفعجية مرة ثانية بإحراز هدفه الثاني بالدقيقة الرابعة عشرة، بعده أضاف الألماني كاي هافيرتز الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والثلاثين، قبل أن يضيف البرازيلي غابرييل مارتينيلي الهدف الرابع بالدقيقة الستين، واختتم الخماسية الإنجليزي ديكلان رايس في الدقيقة الخامسة والثمانين.

بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده من الأهداف إلى 33 نقطة، دفعت به إلى المركز الثالث على حساب نوتينغهام فورست صاحب الواحد وثلاثين نقطة الذي حل رابعا، ليقترب أرسنال مجددا من المنافسة على القمة، بعدما ضيق الفارق مع ليفربول المتصدر إلى ثلاث نقاط، والأخير لعب مباراتين أقل يخوض منهما مباراة صعبة غدا الأحد خارج الأرض أمام توتنهام هوتسبير، ونقطة وحيدة عن تشلسي صاحب المركز الثاني الذي يلعب غدا أيضا مباراة سهلة نسبيا أمام إيفرتون.

أما كريستال بالاس فقد تجمد رصيده عند 16 نقطة، ليظل في المركز الخامس عشر مؤقتا، انتظارا لانتهاء بقية مباريات الأسبوع.