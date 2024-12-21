أرسنال يعود للمنافسة على القمة بالفوز على كريستال بالاس 5-1 (فيديو)

بعد تعادلين متتاليين، تمكن أرسنال من استعادة انتصاراته، بالفوز على مضيفه كريستال بالاس بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سيلهرست بارك، في الأسبوع السابع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدَّم المدفعجية بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق نجمه البرازيلي غابرييل خيسوس، بينما نجح السنغالي إسماعيلا سار في معادلة النتيجة سريعًا لفريقه في الدقيقة الحادية عشرة، إلا أن خيسوس تمكن من استعادة التقدم للمدفعجية مرة ثانية بإحراز هدفه الثاني في الدقيقة الرابعة عشرة، بعده أضاف الألماني كاي هافيرتز الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والثلاثين، قبل أن يضيف البرازيلي غابرييل مارتينيلي الهدف الرابع في الدقيقة الستين، واختتم الخماسية الإنجليزي ديكلان رايس في الدقيقة الخامسة والثمانين.

بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 33 نقطة، دفعت به إلى المركز الثالث على حساب نوتينغهام فورست الذي حل رابعًا برصيد 31 نقطة ، ليقترب أرسنال مجددًا من المنافسة على القمة، بعدما ضيَّق الفارق مع ليفربول المتصدر إلى ثلاث نقاط، والأخير لعب مباراتين أقل يخوض منهما مباراة صعبة غدًا الأحد خارج الأرض أمام توتنهام هوتسبير، ونقطة وحيدة عن تشلسي صاحب المركز الثاني الذي يلعب غدًا أيضًا مباراة سهلة نسبيًّا أمام إيفرتون.

أما كريستال بالاس فقد تجمد رصيده عند 16 نقطة، ليظل في المركز الخامس عشر مؤقتًا، انتظارًا لانتهاء بقية مباريات الأسبوع.