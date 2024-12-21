الدحيل بطلا لكأس نجوم قطر 2024 (فيديو)

توج الدحيل بلقب النسخة الثالثة عشرة لبطولة كأس نجوم قطر (QSL) للموسم الكروي 2024-2025، وذلك بعد تغلبه على العربي بهدفين لهدف، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على استاد سحيم بن حمد في نادي قطر، مساء يوم الجمعة.

سجل هدفي الدحيل مايكل أولونغا في الدقيقة السابعة والعشرين، وبنجامين بوريجو في الدقيقة التاسعة والثلاثين، فيما سجل هدف العربي الوحيد إسحاق الحاج في الدقيقة الخامسة والخمسين.

وتوّج هاني طالب بلان الرئيس التنفيذي لمؤسسة دوري نجوم قطر، الدحيل بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، والعربي بالميدالية الفضية.