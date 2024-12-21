الهزيمة السادسة هذا الموسم.. جراح مانشستر سيتي تتعمق بالخسارة أمام أستون فيلا (فيديو)

عمَّق أستون فيلا جراح ضيفه مانشستر سيتي (حامل اللقب) بعد أن كبَّده خسارة جديدة، بالفوز عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب فيلا بارك في الأسبوع السابع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدَّم أستون فيلا بهدفين أحرزهما جون دوران في الدقيقة السادسة عشرة، ومورغان روجرز في الدقيقة الخامسة والستين، بينما أحرز فيل فودين هدف السيتي الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى 28 نقطة، وتقدَّم إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 27 نقطة، وتراجع إلى المركز السادس.

خسارة اليوم تمثل الهزيمة السادسة للسيتي في الدوري هذا الموسم، إذ سبق له الخسارة أمام بورنموث وبرايتون وتوتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد، بخلاف التعادل في ثلاث مباريات أخرى أمام أرسنال ونيوكاسل وكريستال بالاس، ليصبح مجموع النقاط التي فقدها هذا الموسم 24 نقطة، وهو عدد كبير جدًّا، يشي بصعوبة فرصة السيتي في الحفاظ على اللقب أو المنافسة عليه، وإن كان من الناحية العملية، لا يزال مشوار الدوري طويلًا حيث يتبقى به 21 مباراة يمكن أن تشهد تحولات كثيرة.