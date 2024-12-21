بخماسية في شباك إبسويتش.. نيوكاسل يصعد إلى المركز السابع في الدوري الإنجليزي (فيديو)

قفز نيوكاسل يونايتد 5 مراكز مرة واحدة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، صاعدًا من المركز الثاني عشر إلى المركز السابع، بعد فوزه الكبير على مضيفه إبسويتش تاون بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بورتمان رود، بالجولة السابعة عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز خماسية نيوكاسل يونايتد، السويدي ألكسندر إيساك ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الأولى والخامسة والأربعين والرابعة والخمسين، وكان الهدف الرابع من نصيب الإنجليزي جاكوب ميرفي في الدقيقة الثانية والثلاثين، واختتم الخماسية المدافع الإنجليزي دان بورن في الدقيقة الرابعة والتسعين.

بهذه النتيجة رفع نيوكاسل رصيده إلى 26 نقطة، وتقدَّم إلى المركز السابع مؤقتًا، انتظارًا لنتائج بقية مباريات الجولة، التي سيتحدد على أساسها الترتيب النهائي للفريق في هذه المرحلة، بينما تجمَّد رصيد إبسويتش تاون عند 12 نقطة، يحتل بها المركز الثامن عشر (قبل الأخير بمركزين فقط).

أما ثلاثية المهاجم السويدي ألكسندر إيساك فقد رفعت رصيده إلى 10 أهداف، احتل بها المركز الرابع مؤقتًا بفارق 3 أهداف فقط عن المركز الأول الذي يتقاسمه المصري محمد صلاح نجم ليفربول والنرويجي إيرلنغ هالاند نجم مانشستر سيتي، بينما يحتل المركز الثاني المهاجم الإنجليزي الشاب كول بالمر نجم تشيلسي.