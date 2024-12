شاهد: مشجعون إسرائيليون يعتدون على شخص رفع علم فلسطين خلال مباراة

تعرَّض شاب لاعتداء من مشجعي فريق “هابوعيل حولون” الإسرائيلي لكرة السلة، بعد رفعه علم فلسطين والتجول به في أرض الملعب خلال مباراة مع مضيفه نادي “نانتير 92” الفرنسي.

ووقع الحادث خلال مباراة ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة السلة التي أقيمت في مدينة نانتير الفرنسية، الخميس.

وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة دخول الناشط إلى أرض الملعب حاملًا العلم الفلسطيني.

وتجول الشاب في الملعب رافعًا العلم، ثم عاد إلى المدرجات فهاجمه عدد من مشجعي الفريق الإسرائيلي.

وتدخّل رجال الأمن لإبعاد المعتدين وإخراج الناشط من أرض الملعب.

No place for genocide in sports.

Pro-Palestinian activists interrupt match after Isra*li basketball team was not banned from playing in their city of Nanterre in Paris. They were later arrested. pic.twitter.com/ItFzqFvnIu

— 𝐌𝐚𝐥𝐜𝐨𝐥𝐦 (@Malcolm_Pal9) December 19, 2024