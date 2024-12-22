بالفيديو.. أخطاء كارثية لحارس “آينتراخت” تكبد فريقه الخسارة بالثلاثة في الدوري الألماني

بعد مباراة شهدت أخطاءً كارثية من البرازيلي كاوا سانتوس حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت، حقق ماينز فوزًا مهمًّا على مضيفه آينتراخت بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء التي أقيم بينهما مساء السبت بالأسبوع الخامس عشر للدوري الألماني لكرة القدم.

الخطأ الأول

كان الخطأ الأول والأفدح لحارس آينتراخت، الذي أسفر عن الهدف الأول لماينز في الدقيقة الخامسة عشرة، عندما مرَّر الحارس الكرة بطريقة سيئة إلى زميله المدافع، وهو ما اضطر زميله لردها إلى الخلف عالية وقوية في اتجاه مرماه مرة أخرى، وبدلًا من أن يبعدها الحارس عن المرمى، أدخلها في نفسه.

الخطأ الثاني

كان في الدقيقة السابعة والعشرين، عندما سدد الألماني بول نيبل الكرة من ثلاثين ياردة تقريبًا، في وسط المرمى، كان من السهل على الحارس إبعادها، لكنه ارتمى في زاوية غير الزاوية، فسكنت الكرة الشباك.

الخطأ الثالث

كان في الدقيقة الثامنة والخمسين، وهو خطأ يشبه كثيرًا خطأه الأول، عندما مرَّر كرة ضعيفة قصيرة إلى زميله المدافع داخل منطقة الجزاء، انقض عليها الكوري الجنوبي لي جاي سونغ مهاجم ماينز، ونجح في خطفها قبل المدافع، وسددها في المرمى، فارتدت من يد الحارس إلى بول بيبل الذي سدد داخل المرمى، مسجلًا هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث.

أما هدف آينتراخت الوحيد فقد أحرزه الدنماركي راسموس كريستنسن في الدقيقة الخامسة والسبعين.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ماينز إلى 25 نقطة، وتقدَّم إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 27 نقطة في المركز الثالث.