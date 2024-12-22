بالفيديو.. أخطاء كارثية لحارس “آينتراخت” تكبد فريقه الخسارة بالثلاثة في الدوري الألماني

بعد مباراة شهدت أخطاء كارثية من البرازيلي كاوا سانتوس حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت، حقق ماينز فوزا مهما على مضيفه آينتراخت بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء التي أقيم بينهما مساء السبت بالأسبوع الخامس عشر للدوري الألماني لكرة القدم.

الخطأ الأول

كان الخطأ الأول والأفدح لحارس آينتراخت والذي أسفر عن الهدف الأول لماينز في الدقيقة الخامسة عشرة، عندما مرر الحارس الكرة بطريقة سيئة لزميله المدافع، ما اضطر زميله لردها للخلف عالية وقوية في اتجاه، مرماه مرة أخرى، وبدلا من أن يبعدها الحارس عن المرمى، أدخلها في نفسه.

الخطأ الثاني

كان في الدقيقة السابعة والعشرين عندما سدد الألماني بول نيبل الكرة من ثلاثين ياردة تقريبا، في وسط المرمى، كان من السهل على الحارس إبعادها، لكنه ارتمى في زاوية غير الزاوية، فسكنت الكرة الشباك.

الخطأ الثالث

الثالث والأخير كان في الدقيقة الثامنة والخمسين، وهو خطأ يشبه كثيرا خطئه الأول، عندما مرر كرة ضعيفة قصيرة، لزميله المدافع داخل منطقة الجزاء، انقض عليها الكوري الجنوبي لي جاي سونغ مهاجم ماينز، ونجح في خطفها قبل المدافع، وسددها في المرمى، لترتد من يد الحارس إلى بول بيبل الذي سدد داخل المرمى، مسجلا هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث.

أما هدف آينتراخت الوحيد فقد أحرزه الدنماركي راسموس كريستنسن في الدقيقة الخامسة والسبعين.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ماينز إلى خمس وعشرين نقطة، وتقدم للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند سبع وعشرين نقطة بالمركز الثالث.