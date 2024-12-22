الأهلي يقلب الطاولة على شباب بلوزداد ويهزمه 6–1 (فيديو)

اعتلى الأهلي المصري قمة المجموعة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد بملعب القاهرة.

الفوز رفع رصيد الأهلي من النقاط إلى سبع بفارق نقطتين عن أقرب المنافسين وهو أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وحل شباب بلوزداد ثالثا برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن استاد أبيدجان الإيفواري صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

تقدم الجزائري أيمن محيوص للضيوف بهدف مبكر في الدقيقة الحادية والعشرين، وكان لهذا الهدف أثر كبير في تحول أداء الأهلي خصوصا في الشوط الثاني الذي أمطر فيه لاعبو الأهلي شباك الضيوف بخمسة أهداف فضلًا هدف جاء في الشوط الأول.

استهل السداسية المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي الذي يعد بطل اللقاء بإحرازه ثلاثية (هاتريك) حيث أدرك التعادل للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وكان الهدف الثاني من نصيبه أيضا في الدقيقة الحادية والخمسين، في حين أحرز حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة السادسة والخمسين، بعده عاد وسام أبو علي للتسجيل مجددا بإضافة الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة الرابعة والثمانين، ثم أضاف الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الخامس في الدقيقة السادسة والثمانين، واختتم إمام عاشور السداسية في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.