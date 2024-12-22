الريال يهزم إشبيلية ويصعد لوصافة الدوري الإسباني (فيديو)

أنهى ريال مدريد مبارياته في الدوري الإسباني للعام الحالي بفوز عريض على ضيفه إشبيلية، بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في الأسبوع الثامن عشر للدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم الريال بثلاثية من ثلاث قذائف، بدأها الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة العاشرة، ثم الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي في الدقيقة العشرين، ثم البرازيلي رودريغو في الدقيقة الرابعة والثلاثين. بعدها نجح الإسباني إسحاق روميرو بيرنال مهاجم إشبيلية، في تقليص الفارق إلى هدفين، بعدما أحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الخامسة والثلاثين، ثم تمكن المغربي إبراهيم دياز من إضافة الهدف الرابع والأخير للريال في الدقيقة الثالثة والخمسين. وأحرز الهدف الثاني والأخير لإشبيلية مهاجمه البلجيكي دودي لوكيباكيو في الدقيقة الخامسة والثمانين.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 41 نقطة، وارتقى بها إلى المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة، في حين تراجع برشلونة للمركز الثالث برصيد 38 نقطة، أما إشبيلية فقد ظل في موقعه بالمركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.

وبهذه المباراة يكون الريال قد أنهى مبارياته لهذا العام 2024، على يستأنف مبارياته في الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل، عندما يلاقي فالنسيا في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الثاني عشر.