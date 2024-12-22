خسر بالثلاثة أمام بورنموث.. السقوط السابع لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

تلقى مانشستر يونايتد ضربة عنيفة اليوم على أرضه ووسط جمهوره، بالخسارة أمام بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد، في الأسبوع السابع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح الإسباني ديان هويسين ثلاثية بورنموث بهدف أول في الدقيقة التاسعة والعشرين، وبعده أضاف الهولندي جاستن كلويفرت الهدف الثاني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، واختتم الثلاثية الغاني أنطوان سيمينيو في الدقيقة الثالثة والستين.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بورنموث إلى ثمان وعشرين نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس، في حين ظل مانشستر يونايتد على نفس رصيده اثنين وعشرين نقطة، بالمركز الثالث عشر.

وهذه هي الخسارة الثالثة التي يتلقاها مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي روبن أموريم الذي تولى المهمة قبل شهر تقريبا، كما أنها الخسارة السابعة هذا الموسم، بعد خسارته أمام برايتون في الأسبوع الثاني، وليفربول في الأسبوع الثالث، وتوتنهام في الأسبوع السادس، ووست هام في الأسبوع التاسع، وأرسنال في الأسبوع الرابع عشر، ونوتينغهام فورست في الأسبوع الخامس عشر، إضافة إلى خسارته الجديدة أمام بورنموث، كما أصبحت المرة الثالثة التي يتلقى فيها مانشستر يونايتد الهزيمة بثلاثة أهداف نظيفة هذا الموسم، بعد خسارته بالنتيجة ذاتها، أمام ليفربول وتوتنهام.