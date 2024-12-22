ريمونتادا مثيرة.. أتلتيكو مدريد يسقط برشلونة بسيناريو درامي ويزيحه من قمة الدوري الإسباني (فيديو)

بهدف في الوقت القاتل، حسم أتلتيكو مدريد لصالحه قمة الليغا الإسباني، بالتغلب على مضيفه برشلونة بالفوز (2-1) في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، بالأسبوع الـ18 للدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم برشلونة بهدف أحرزه الإسباني بيدرو غونزاليس في الدقيقة 30، لكن أتلتيكو مدريد نجح في العودة من الخلف في (ريمونتادا) مثيرة للغاية، بدأت بإحراز هدف التعادل عن طريق الأرجنتيني رودريغو دي بول في الدقيقة 60، وتواصلت حتى خطف هدف التقدم والفوز في الثواني الأخيرة من المباراة (الدقيقة 96) عن طريق النرويجي ألكسندر سورلوث.

بهذا الفوز انفرد أتلتيكو مدريد بقمة الليغا برصيد 41 نقطة، فيما ظل رصيد برشلونة كما هو 38 نقطة وفي المركز الثاني مؤقتا، انتظارا لنتيجة مباراة ريال مدريد صاحب المركز الثالث بـ37 نقطة أمام ضيفه إشبيلية، وهي المباراة التي تقام اليوم الأحد في ختام مباريات الأسبوع.