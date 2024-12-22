صلاح يقود ليفربول إلى فوز تاريخي على توتنهام بسداسية (فيديو)

بسداسية تاريخية، استعاد ليفربول انتصاراته بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث تغلب على مضيفه توتنهام هوتسبير بستة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد في الأسبوع السابع عشر للبطولة، وكان ليفربول قد تعادل في آخر مباراتين أمام نيوكاسل يونايتد وفولهام في الأسبوعين الرابع عشر والسادس عشر.

شهدت المباراة تألقا معتادا للنجم المصري محمد صلاح، الذي ساهم في الانتصار الكبير الذي حققه فريقه بإحراز هدفين من الستة، وصناعة هدفين آخرين، ليرفع رصيده من الأهداف في البطولة إلى 15 هدفا، وضعته في صدارة قائمة الهدافين، بفارق هدفين عن النرويجي إيرلنغ هالاند نجم مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 13 هدفا، مع الوضع في الاعتبار أن محمد صلاح لعب مباريات أقل من هالاند.

افتتح الكولومبي لويس دياز سداسية ليفربول بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة والعشرين، بعده أحرز الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والثلاثين، وفي الدقيقة الواحدة والأربعين نجح الإنجليزي جيمس ماديسون في تقليص الفارق، بإحرازه أول أهداف توتنهام في المباراة، لكن سرعان ما نجح ليفربول في توسيع الفارق مرة ثانية، بإحراز المجري دومينيك سوبوسلاي للهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعده نجح المصري محمد صلاح في قتل المباراة بإحراز الهدفين الرابع والخامس بالدقيقتين الرابعة والخمسين والحادية والستين، وكان هدف ختام السداسية من نصيب نفس اللاعب الذي افتتحها الكولومبي لويس دياز، بالتسجيل في الدقيقة الخامسة والثمانين.

وبهذه النتيجة عزز ليفربول، موقعه في صدارة ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى تسع وثلاثين نقطة، موسعا الفارق مع أقرب منافسيه تشيلسي إلى أربع نقاط، علما بأن ليفربول بقيت له مباراة مؤجلة على أرضه من الجولة الخامسة عشرة أمام إيفرتون.