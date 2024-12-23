حصاد الرياضة لعام 2024.. الصفقة الكبرى التي شغلت العالم بأسره

في موسم الانتقالات الصيفية الأخير، كان انضمام الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، هو أهم صفقات العام على الإطلاق في عام 2024، نظرا للقيمة الفنية التي يمتلكها اللاعب، والاسم الكبير للنادي المنتقل إليه وهو ريال مدريد، فضلا عن حالة الجدل الواسعة التي أثارتها الصفقة قبل فترة طويلة من إتمامها.

وشهدت تلك الفترة حالة من الشد والجذب بين اللاعب وناديه الفرنسي استمرت موسمين متصلين، بدأت من الموسم السابق لموسم انتقال مبابي إلى ريال مدريد، حيث كان اللاعب يرغب في الانتقال إلى النادي الإسباني، قبل انتهاء عقده رسميا مع باريس سان جيرمان، إلا أن إدارة النادي الفرنسي أبلغته بأنها لن توافق على رحيلة إلا بمقابل مالي قدره 185 مليون يورو (نحو 193 مليون دولار). وعلى الرغم من الرغبة الشديدة لدى إدارة ريال مدريد لضم اللاعب، فإنها استكثرت المبلغ المطلوب، خاصة أن عقد اللاعب مع ناديه الفرنسي سينتهي بعد موسم واحد فقط، ومن ثم يمكن له الانضمام إلى النادي في صفقة انتقال مجاني، وهو ما حدث بالفعل.

وانضم كيليان مبابي (26 عاما) إلى ريال مدريد رسميا في الثالث من يونيو/حزيران 2024، وفي اليوم نفسه أعلنت إدارة النادي الإسباني عن الصفقة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية في حينه تفاصيل العقد المالي المُوقع بين المرينغي وكيليان مبابي، مؤكدة أن مبابي سيتقاضى أعلى راتب سنوي في ريال مدريد، وقدره 26 مليون يورو (نحو 27 مليون دولار)، وهو راتب أقل بكثير مما كان يتقاضاه في باريس سان جيرمان، حيث كان اللاعب يحصل على راتب سنوي قدره 72 مليون يورو (نحو 75 مليون دولار) إلا أن طموحه الكبير ورغبته في تحقيق إنجازات قارية، على رأسها دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى الشعبية الواسعة التي يتمتع بها الريال وتزيد كثيرا عن شعبية ناديه الفرنسي، هو ما دفعه إلى التضحية بكل هذا الفارق في العائد المادي.