حصاد الرياضة لعام 2024.. الماتادور الإسباني بطلا لكأس الأمم الأوروبية (فيديو)

كان فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم أحد أهم الأحداث الرياضية التي شهدها عام 2024.

ففي الرابع عشر من يوليو/تموز، نجح الماتادور الإسباني في التغلب على نظيره الإنجليزي بهدفين لهدف في مباراة النهائي التي أقيمت على الملعب الأولمبي ببرلين، ليُتوَّج بطلا لأمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه.

وسبق للمنتخب الإسباني أن حقق اللقب ثلاث مرات أعوام 1964 و2008 و2012، بينما كان فوزه باللقب الأخير عن جدارة واستحقاق كاملين، بعدما حقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها، بداية من دور المجموعات وصولا إلى النهائي، وهو إنجاز لم يحققه فريق غيره في هذه النسخة.