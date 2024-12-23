رياضة

حصاد الرياضة لعام 2024.. المرأة التي هزمت التنمر وحصدت الذهب

الحصاد الرياضي لعام 2024 الجزائرية إيمان خليف تفوز بذهبية الملاكمة
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23/12/2024

خطفت لاعبة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف الأضواء من كل الرياضيين العرب الذين شاركوا في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية (باريس 2024) والتي استضافتها فرنسا بين شهري يوليو وأغسطس.

فقد كانت خليف على موعد مع التاريخ، عندما نجحت في التتويج بالميدالية الذهبية في رياضة الملاكمة النسائية لوزن 66 كيلو غراما، وذلك بعدما فازت في المباراة النهائية على الصينية يانغ ليو، في المواجهة التي أقيمت بينهما على حلبة ملعب «فيليب شاتريبه» في رولان غاروس.

إيمان خليف كانت قد وصلت لمباراة النهائي، بعد تخطيها الأدوار السابقة بنجاح أبهر الجميع، حيث فازت في الدور الأول على الإيطالية أنجيلا كاريني، ثم المجرية لوكا هاموري في ربع النهائي، ثم التايلاندية جانجايم سوانيفينج، في نصف النهائي.

كان فوز إيمان خليف – 25 سنة – مختلفا من كافة الوجوه، فهي أول فتاة عربية تحقق هذا الإنجاز الكبير، والأهم من ذلك هو الظروف العصيبة التي مرت بها أثناء الدورة، لمواجهة حرب التنمر التي كانت تتعرض لها من الخصوم، للتشكيك في نوعها الجندري كأنثى.

المصدر : الجزيرة مباشر

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