حصاد الرياضة لعام 2024.. المرأة التي هزمت التنمر وحصدت الذهب

خطفت لاعبة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف الأضواء من كل الرياضيين العرب الذين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024) التي استضافتها فرنسا خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب.

فقد كانت خليف على موعد مع التاريخ، عندما نجحت في التتويج بالميدالية الذهبية في رياضة الملاكمة النسائية لوزن 66 كيلوغراما، بعد فوزها في المباراة النهائية على الصينية يانغ ليو، في المواجهة التي أقيمت بينهما على حلبة ملعب “فيليب شاتريبه” في رولان غاروس.

إيمان خليف كانت قد وصلت إلى مباراة النهائي، بعد تخطيها الأدوار السابقة بنجاح بهر الجميع، حيث فازت في الدور الأول على الإيطالية أنجيلا كاريني، ثم المجرية لوكا هاموري في ربع النهائي، ثم التايلاندية جانجايم سوانيفينج في نصف النهائي.

كان فوز إيمان خليف (25 عاما) مختلفا من كل الأوجه، فهي أول فتاة عربية تحقق هذا الإنجاز الكبير، والأهم من ذلك الظروف العصيبة التي مرت بها أثناء الدورة، لمواجهة حرب التنمر التي كانت تتعرض لها من الخصوم، للتشكيك في نوعها الأنثوي.