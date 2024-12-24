القبض على أربع لاعبات من الأرجنتين في البرازيل

قالت السلطات البرازيلية، الثلاثاء، إنها ألقت القبض على أربع لاعبات من الأرجنتين يلعبن لنادي ريفر بليت الأرجنتيني، عقب مباراة جمعت بين فريقهن وفريق غريميو البرازيلي، ضمن بطولة كأس ليديز الودية لكرة القدم.

وتم إلقاء القبض على اللاعبات الأربع كانديلا دياز وكاميلا دوارتي وخوانا كانيارو وميلاجروس دياز، بعد اتهامهن بإطلاق تصريحات وإيماءات عنصرية، بدأت بأحد صبية الملاعب لجمع الكرات، وامتدت لتشمل عددًا من لاعبات فريق غريميو اللاتي أردن الدفاع عن الصبي.

وأصدر القضاء البرازيلي قرارًا باحتجاز اللاعبات احتياطيًّا لمنعهن من مغادرة البرازيل، حسب إدارة الأمن العام في ساو باولو.

وقال نادي غريميو في بيان إن لاعباته دافعن عن أحد الصبية المسؤولين عن الكرات في النادي، وفي المقابل تعرضن للكمات وإيماءات عنصرية. وأضاف “أثناء الدفاع عن صبي الكرات، كانت لاعبات غريميو أيضًا ضحايا لكلمات وإيماءات عنصرية”.

وقال منظمو بطولة كأس ليديز، وهي بطولة ودية تقام للمساعدة على انتشار كرة القدم النسائية، في بيان إن ريفر بليت تم إقصاؤه من البطولة وإيقافه عن المشاركة مدة عامين.

في الوقت نفسه، أدان نادي ريفر بليت تصرفات لاعباته، وقال إنه سيتخذ الإجراءات التأديبية المناسبة. وأضاف في بيان “سيواصل النادي العمل للقضاء على هذا النوع من السلوك”.